У Парламентській асамблеї Ради Європи зʼявився спецкомітет зі становища українських дітей

Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи схвалило персональний склад Спеціального комітету зі становища дітей України.
Про це пише членкиня української делегації в ПА ОБСЄ, заступниця голови фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Євгенія Кравчук.
Спецкомітет очолила делегатка від України Олена Хоменко. Також до складу ввійшли Євгенія Кравчук, Лариса Білозір, Марія Мезенцева, Павло Сушко та Олександра Устінова.
Усі вони працюватимуть над питаннями порушення прав дітей російськими окупантами, депортації та викрадення українських дітей.
- Депортація українських дітей — один із воєнних злочинів росії, за це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна і дитячого омбудсмана рф Марії Львової-Бєлової. Наразі відомо про примусову депортацію щонайменше 19 453 українських дітей в росію. Україна також має докази, що Білорусь бере участь у депортації українських дітей.
- 27 квітня Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидом депортацію та насильницьке переміщення українських дітей на територію росії. ПАРЄ закликала Міжнародний кримінальний суд розглянути можливість кримінального переслідування за цей злочин.