КНДР випробувала нову стратегічну крилату ракету

Північна Корея 24 січня провела випробування стратегічної крилатої ракети нового типу Pulhwasal-3-31. Цей запуск крилатих ракет став першим у новому році та першим після останнього такого запуску у вересні 2023 року.

Про це пише південнокорейське агентство Yonhap з посиланням на Головне ракетне управління Північної Кореї.

У КНДР пояснили, що випробувальні стрільби є «процесом постійного оновлення системи озброєння» та регулярною й обовʼязковою діяльністю. У звіті не наводять подробиць, як далеко пролетіла ракета, і додають, що випробування не вплинуло на безпеку сусідніх країн і нібито не повʼязане з поточною регіональною обстановкою.

Перший випробувальний запуск нової стратегічної крилатої ракети Pulhwasal-3-31. KCNA

Агентство Yonhap зазначає, що запуск крилатої ракети не є прямим порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН, які забороняють використання КНДР технологій балістичних ракет. Але це може становити серйозну загрозу безпеці країни, оскільки на таких ракетах можуть встановити ядерні боєголовки.

Військові Південної Кореї заявили, що останній запуск Північної Кореї, схоже, спрямований на підвищення можливостей існуючих крилатих ракет, але не надали додаткових деталей. Південнокорейські аналітики кажуть, що Pulhwasal-3-31 розглядають як ядерну зброю, оскільки номер у назві ракети ідентичний ракеті Hwasan-31 — це тактична ядерна боєголовка, яку Північна Корея вперше показала в березні 2023 року.

«Цифра 31 натякає на потужність тактичної ядерної боєголовки Північної Кореї, яку розробляють», — сказав керівник ракетного центру Корейського науково-дослідного інституту національної стратегії Чан Йонг Кеун.