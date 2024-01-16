Лідер КНДР хоче змінити Конституцію і визначити Південну Корею «головною ворожою країною»

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про необхідність змін у Конституції КНДР, щоб визначити Південну Корею «головною ворожою країною».

Про це він заявив у промові на сесії Верховних народних зборів, передає північнокорейське державне інформаційне агентство KCNA.

За його словами, Пхеньян більше не прагнутиме до примирення з Півднем. У разі війни КНДР має повністю окупувати сусіда. Диктатор каже, що не хоче війни, але повністю до неї готовий. Також він традиційно погрожує США.

У заяві Верховних народних зборів ідеться, що дві Кореї зараз перебувають у «гострій конфронтації», тому для Півночі було б серйозною помилкою «розглядати Південь як партнера в дипломатії». Тому Північна Корея ліквідує всі відомства, що займаються відносинами з Південною Кореєю.

У промові Кім Чен Ин звинуватив Південну Корею і Сполучені Штати в ескалації напруженості в регіоні, посилаючись на їхні спільні військові навчання, розгортання американських стратегічних військових ресурсів, а також тристоронню співпрацю з Японією у сфері безпеки. Це відбувається на тлі зближення Пхеньяну з Москвою і Пекіном у спробах вийти з дипломатичної ізоляції, посилити свій вплив і протистояти Вашингтону.