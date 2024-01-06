КНДР за два дні випустила 260 артснарядів по прикордонню Південної Кореї

Північна Корея другий день поспіль веде артилерійський вогонь по прикордонню Південної Кореєї в районі розмежувальної лінії в Жовтому морі, біля островів Пенньондо та Йонпхьондо. Фактично КНДР обстрілює морський кордон між країнами під виглядом навчань.
Нині вони випустили 60 снарядів, а напередодні 200 — боєприпаси падають у буферну зону Жовтого моря, пише найбільше південнокорейське інформаційне агентство Yonhap News Agency.
Востаннє аналогічне, але обʼєктивно сильніше загострення, між Кореями відбулось 23 листопада 2010 року, коли КНДР обстрілювала Йонпхьондо у відповідь на артилерійські навчання на острові південнокорейської армії. Тоді КНДР випустила близько 170 боєприпасів, які уразили військові та цивільні обʼєкти.
Першого січня лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея більше не прагне до примирення і воззʼєднання з Південною Кореєю. Водночас він пригрозив «ущент знищити» США і Південну Корею, якщо ті вдаватимуться до «провокацій».
- З 1910 року весь Корейський півострів був частиною Японської імперії, але в 1945 році США скинули дві ядерні бомби на Хіросіму та Нагасакі, тоді Японія капітулювала, і Друга світова війна завершилася. Корейський півострів розділили на дві частини: американські війська зайняли південну частину, а радянські — північну. У 1945 році південна частина оголосила про створення Республіки Корея. У 1948 році в північній частині зʼявилася комуністична Корейська Народно-Демократична Республіка.
- Лідером новоствореної КНДР став Кім Ір Сен, який, сподіваючись об’єднати Кореї, розбудував армію та розпочав Корейську війну (у 1950 році). Уже в липні 1953-го США і КНДР підписали перемирʼя, але відтоді формального завершення війни досі не оголошували. КНДР вимагає від США вивести війська з Південної Кореї та відкликати санкції, а США хоче, щоб КНДР позбулась ядерної зброї.