КНДР більше не прагне до примирення з Південною Кореєю. Кім Чен Ин готується до нищівного удару в разі «провокації»

Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея більше не прагне примирення і воззʼєднання з Південною Кореєю. Водночас він пригрозив «ущент знищити» США й Південну Корею в разі «воєнної конфронтації проти КНДР».

Про це він заявив 31 грудня 2023 року під час зустрічі з командувачем північнокорейської армії, пише Центральне телеграфне агентство Кореї.

Кім сказав, що міжкорейські відносини стали «відносинами між двома ворожими країнами і двома сторонами, які перебувають у стані війни».

«Настав час визнати реальність і прояснити наші відносини з Півднем», — сказав він.

За його словами, якщо Вашингтон і Сеул спробують піти на військову конфронтацію з Пхеньяном, то його «сили стримування ядерної війни без вагань вдадуться до серйозних дій».

«Якщо США й Південна Корея вирішать вдатися до антиреспубліканської військової конфронтації, то війська Північної Кореї мають не вагаючись використати всі свої надпотужні засоби й потенціал, щоб завдати нищівного удару й знищити їх ущент», — зазначив Кім Чен Ин.