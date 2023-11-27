КНДР розмістила зброю в демілітаризованій зоні на кордоні з Південною Кореєю

Північна Корея розмістила війська та важке озброєння в демілітаризованій зоні поблизу кордону з Південною Кореєю.

Про це пише Bloomberg із посиланням на повідомлення збройних сил Південної Кореї.

Південнокорейські військові помітили активність у демілітаризованій зоні з кінця минулого тижня. Ймовірно, КНДР намагається відновити охоронні пости, які були демонтовані після проголошення міжкорейської військової угоди у 2018 році.

Військові також виявили збільшення активності берегової артилерії Північної Кореї. У відповідь на це Сеул пообіцяв вжити відповідних заходів, натякаючи на відновлення південнокорейських прикордонних постів поблизу кордону.

Посилення напруги між КНДР та Південною Кореєю

Усе почалося з того, що 21 листопада КНДР заявила, що успішно запустила у космос супутник-шпигун. Теоретично супутник-шпигун може дозволити Пхеньяну контролювати пересування американських і південнокорейських військ і озброєнь на Корейському півострові, що дозволить виявляти загрози. Це також дозволило б Півночі з більшою точністю планувати свої ядерні атаки.

У відповідь Південна Корея призупинила дію Всеосяжної військової угоди, яку підписали 2018 року в спробі знизити напруженість між двома країнами та запобігти виникненню конфлікту. Пуск Північної Кореї — це порушення безпольотної зони, яку гарантувала угода.

Уже 23 листопада Північна Корея розірвала пʼятирічну угоду з Південною Корею. Країна також пообіцяла скасувати всі заходи, «вжиті для запобігання військовому конфлікту в усіх сферах, включно з наземною, морською і повітряною», і розмістити у прикордонному регіоні «потужніші збройні сили та військову техніку нового типу».