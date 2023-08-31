КНДР симулювала ядерний удар по Південній Кореї

Північна Корея провела навчання із симулюванням ядерного удару по Південній Кореї.

Про це пише Reuters.

Державні медіа КНДР назвали це відповіддю на плани превентивної ядерної атаки з боку Південної Кореї та США.

Північна Корея випустила дві балістичні ракети малої дальності в море через кілька годин після того, як США розгорнули бомбардувальники B-1B для повітряних навчань союзників.

Окрім запуску ракет, північнокорейські військові відпрацьовували окупацію території Південної Кореї.