Хакери з КНДР намагалися зірвати військові навчання між США та Південною Кореєю

Хакери з Північної Кореї атакували спільні військові навчання США та Південної Кореї.
Про це пише Reuters із посиланням на поліцію Південної Кореї.
Армії Південної Кореї та США 21 серпня розпочнуть 11-денні літні навчання Ulchi Freedom Guardian, щоб покращити свою здатність реагувати на нові ядерні та ракетні загрози Північної Кореї.
Вважають, що хакери повʼязані з північнокорейською групою Kimsuky. Вони діяли через електронні листи південнокорейським підрядникам, що працюють у комбінованому навчальному центрі симуляції бойових дій. Секретна інформація не постраждала.
Південна Корея звинуватила КНДР у кібератаці після того, як виявилося, що хакери використовували ту ж саму IP-адресу, що і під час зламу оператора ядерного реактора Південної Кореї у 2014 році.
- Нещодавнє дослідження показало, що група північнокорейських хакерів таємно зламувала компʼютерні мережі великого російського розробника ракет — Науково-виробничого обʼєднання машинобудування — протягом щонайменше пʼяти місяців минулого року.