Північна Корея, ймовірно, запустила супутник-шпигун

Північна Корея заявила, що вивела на орбіту свій перший супутник-шпигун, і пообіцяла найближчим часом запустити нові. За запуском спостерігав лідер КНДР Кім Чен Ин.

Про це пише Reuters із посиланням на північнокорейські державні медіа.

Державне інформаційне агентство Північної Кореї KCNA повідомило, що супутник Malligyong-1 запустили ракетою Chollima-1 з пускової установки Sohae 22 листопада о 22:42 за місцевим часом. Він нібито вийшов на орбіту за 12 хвилин.

1 4





Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран KCNA

Південна Корея та Японія, які першими повідомили про запуск північнокорейської ракети, наразі не впевнені, що супутник справді перебуває на орбіті. У Пентагоні заявили, що американські військові перевіряють, наскільки запуск був успішним.

Речник Ради національної безпеки США Едрієн Уотсон назвала запуск супутника «нахабним порушенням кількох резолюцій Ради безпеки ООН». Генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав Північну Корею повністю виконувати резолюції організації.