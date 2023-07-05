«Непридатний для військового використання». У Південній Кореї знайшли уламки супутника КНДР і проаналізували їх

Військові Південної Кореї знайшли уламки супутника-шпигуна КНДР і виявили, що він непридатний для військового використання. Наприкінці травня цей апарат впав у море під час невдалого запуску.

Про це пише Reuters.

Супутник і частину ракети-носія знайшли біля західного узбережжя Південної Кореї.

«Після детального аналізу основних частин космічної ракети-носія Північної Кореї та супутника, які були вилучені, південнокорейські й американські експерти дійшли висновку, що він взагалі не мав військової користі як супутник-розвідник», — ідеться в заяві Збройних сил Південної Кореї.

За словами одного з експертів, роздільна здатність оптичного пристрою на супутнику не дозволяє використовувати його для стеження.

Військові Південної Кореї відстежили запуск космічного корабля КНДР та ідентифікували великий циліндричний уламок у воді за кілька годин після запуску 31 травня, але він затонув. Його піднімали на поверхню за допомогою авіації, військово-морського флоту і водолазів.