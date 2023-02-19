США провели повітряні навчання з союзниками у відповідь на пуск північнокорейської балістичної ракети

Сполучені Штати, Південна Корея та Японія провели спільні повітряні навчання з залученням стратегічних бомбардувальників, після того як Північна Корея запустила міжконтинентальну балістичну ракету Hwasong-15.

Після пуску сестра лідера Кім Чен Ина Кім Йо Чен у своєму виступі звинуватила Сполучені Штати в спробі перетворити Раду Безпеки ООН на «інструмент своєї огидної ворожої політики» щодо Пхеньяну.

«Я попереджаю, що ми будемо стежити за кожним рухом ворога і чинитимемо відповідну і дуже потужну протидію кожному його ворожому для нас руху», — заявила вона.

Державне інформаційне агентство Північної Кореї повідомило, що ракета КНДР пролетіла 1 годину 6 хвилин і 55 секунд на висоті 5 768 км, а потім точно влучила в задану область на відстані 989 км у відкритих водах.