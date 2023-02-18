Північна Корея випробувала балістичну ракету великої дальності

Північна Корея вранці 18 лютого запустила балістичну ракету великої дальності — наступного дня після того, як попередила про «безпрецедентно рішучі дії у відповідь», якщо США і Південна Корея продовжать заплановані військові навчання.

Про це повідомляє CNN.

Премʼєр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що ракета впала у винятковій економічній зоні Японії. Ракета летіла понад 60 хвилин, досягла висоти 5 700 км і подолала відстань близько 900 км. Її запустили з району Сунан у Пхеньяні.

Міністр оборони Японії Ясуказу Хамада заявив, що ця ракета потенційно здатна досягти материкової частини США.