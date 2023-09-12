Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибув до росії

Лідер КНДР Кім Чен Ин прибув до росії для переговорів із путіним про поставки північнокорейського озброєння російським окупантам.
Про це пише японське агентство Kyodo з посиланням на джерела.
Там уточнюють, що Кім Чен Ин прибув на станцію «Хасан» на бронепоїзді. Коли він ще тільки виїхав з Пхеньяну, офіційне корейське Центральне інформаційне агентство підтвердило візит у рф.
Лідер Північної Кореї поїхав до росії в супроводі високопосадовців збройної промисловості та військових, а також міністра закордонних справ.
Речник Міністерства оборони Південної Кореї заявив, що, на його думку, Кім Чен Чен Ин прибув до росії вранці у вівторок, а російське провладне агентство ТАСС повідомило, що путін прибув у Владивосток.
За 12 років при владі Кім Чен Чен Ин рідко їздить за кордон, у нього було лише сім поїздок за кордон — чотири з них до Китаю.
- Раніше The New York Times із посиланням на американських чиновників писало, що сторони обговорюватимуть можливість поставок до росії північнокорейської зброї для війни в Україні та іншу військову співпрацю. А натомість КНДР проситиме передові супутникові технології та розробки, що стосуються атомних підводних човнів. Водночас Кім Чен Ин хоче отримати продовольчу допомогу.
- США заявили про стурбованість через переговори щодо зброї між росією та Північною Кореєю, які активно просуваються. Офіційний представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі повідомив, що міністр оборони росії Сергій Шойгу наприкінці липня їздив до Північної Кореї, щоб спробувати переконати Пхеньян продавати артилерійські боєприпаси росії.
- У червні Bloomberg писав, що вперше з 2020 року росія відновила поставки нафти до Північної Кореї, яка перебуває під санкціями. США стверджують, що поглиблення співпраці між країнами передбачає поставки зброї від Пхеньяну для війни рф в Україні.
- На початку листопада 2022 року США офіційно звинуватили КНДР у таємних поставках до росії артилерійських снарядів. Наприкінці грудня 2022 року агентство Reuters писало, що російська «ПВК Вагнера» отримала партію зброї з Північної Кореї. Пхеньян відкидає звинувачення у продажі зброї росії та називає їх «безпідставними чутками».
- 5 вересня 2022 року газета The New York Times із посиланням на розсекречені дані американської розвідки повідомила, що росія купує снаряди для артилерії та ракети малої дальності у Північної Кореї. Згодом у Білому домі також заявили, що мають дані про плани росії закупити у Північної Кореї ракети малої дальності та мільйони боєприпасів для артилерії.