Bloomberg: Росія відновила поставки нафти до КНДР в обмін на північнокорейську зброю

Уперше з 2020 року росія відновила поставки нафти до Північної Кореї, яка перебуває під санкціями. США стверджують, що поглиблення співпраці між країнами передбачає поставки зброї від Пхеньяну для війни рф в Україні.

Про це пише Bloomberg.

Поставки нафти з росії припинили в жовтні 2020 року. Згідно зі звітом комітету ООН із санкцій, опублікованим минулого тижня, росія знову почала надсилати нафтопродукти до Північної Кореї у грудні 2022 року. Це продовжилося й у 2023 році. За цей час росія відправила КНДР приблизно 67 тисяч барелів нафти.

Супутникові знімки 38 North показали, що наприкінці минулого року росія і Північна Корея, імовірно, відновили торгівлю єдиною залізницею. Цю мережу закрили в лютому 2020 року, коли Кім Чен Ин закрив кордони через COVID-19.

«Ми стурбовані тим, що КНДР планує постачати більше військового обладнання в росію», — сказав агентству Reuters представник Держдепу США.

За даними північнокорейських медіа, цього тижня Кім Чен Ин запропонував путіну підтримати російський народ і заявив, що готовий «прагнути до більш тісної стратегічної співпраці між КНДР і росією, міцно тримаючись за руки з російським президентом».