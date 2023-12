Лідер КНДР Кім Чен Ин наказав військовим прискорити підготовку до війни

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав військовим та представникам виробництв боєприпасів і ядерної зброї прискорено готуватися до війни, щоб протистояти «конфронтаційним крокам США».

Про це повідомили північнокорейські державні медіа, передає Reuters.

Прискорити підготовку до війни Кім Чен Ин наказав під час зустрічі правлячої партії країни, де обговорювалися напрямки політики на 2024 рік.

Пхеньян також планує розширити стратегічне співробітництво з «антиімперіалістичними незалежними» країнами. Наразі Північна Корея активно співпрацює з росією: надає їй зброю для війни в Україні, а натомість отримує технології та гуманітарну допомогу.

Розвідка Південної Кореї зазначає, що станом на листопад 2023 року КНДР передала росії понад мільйон артилерійських снарядів. Також у жовтні цього року США вперше офіційно звинуватили Пхеньян у поставках зброї Кремлю. Тоді Білий дім повідомляв про понад тисячу контейнерів із військовим обладнанням та боєприпасами.

Під час партійного пленуму Кім Чен Ин також окреслив економічні цілі на новий рік і назвав його «вирішальним роком» для виконання пʼятирічного плану розвитку країни.

Останні кілька десятиліть КНДР має серйозну нестачу продовольства, пережила голод у 1990-х роках. Закриття кордонів під час пандемії COVID-19 тільки погіршило продовольчу безпеку. Хоча у 2023 році врожайність сільськогосподарських культур у країні зросла, але її недостатньо для подолання постійної нестачі продовольства.

Що відомо про співпрацю росії та КНДР

У вересні лідер КНДР Кім Чен Ин прибув до росії для переговорів із путіним про поставки північнокорейського озброєння російським окупантам. Перед цим The New York Times писала, що сторони обговорюватимуть військову співпрацю: росія проситиме боєприпаси й зброю, а КНДР — передові супутникові технології та розробки, що стосуються атомних підводних човнів. Керівник ГУР Кирило Буданов у вересні казав, що КНДР передає росії снаряди до артилерії калібрів 122 і 152 мм, а також ракети до реактивних систем залпового вогню «Град». Аналітичний проєкт американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень Beyond Parallel нещодавно зафіксував, що між Північною Кореєю та росією різко збільшилася кількість залізничних вантажних перевезень. Тим часом експерти британського Королівського інституту оборонних досліджень (RUSI) заявили, що Північна Корея налагодила регулярні поставки боєприпасів до росії.

Посилення напруги між КНДР і Південною Кореєю

Усе почалося з того, що 21 листопада КНДР заявила, що успішно запустила в космос супутник-шпигун. Теоретично супутник-шпигун може дозволити Пхеньяну контролювати пересування американських і південнокорейських військ та озброєнь на Корейському півострові та виявляти загрози. Це також дозволило б Півночі точніше планувати свої ядерні атаки. У відповідь Південна Корея призупинила дію Всеосяжної військової угоди, яку підписали 2018 року, щоб знизити напруженість між двома країнами та запобігти виникненню конфлікту. Запуск супутника Північною Кореєю — це порушення безпольотної зони, яку гарантувала угода.

Уже 23 листопада Північна Корея розірвала пʼятирічну угоду з Південною Корею. Країна також пообіцяла скасувати всі заходи, «вжиті для запобігання військовому конфлікту в усіх сферах, включно з наземною, морською і повітряною», і розмістити у прикордонному регіоні «потужніші збройні сили та військову техніку нового типу». Пізніше Північна Корея розмістила війська та важке озброєння в демілітаризованій зоні поблизу кордону з Південною Кореєю.