КНДР налагодила маршрут поставок боєприпасів росії і передала їй ракети

Північна Корея налагодила регулярні поставки боєприпасів до росії.
Такого висновку дійшли експерти британського Королівського інституту оборонних досліджень (RUSI), проаналізувавши десятки нещодавніх супутникових знімків, зроблених над базою Тихоокеанського флоту рф у Фокіно (Приморський край) та північнокорейським портом Расон.
Супутники в серпні фіксували два російських суховантажі «Ангара» і «Марія», які сумарно щонайменше пʼять разів доставляли до північнокорейських портів кілька сотень контейнерів, а потім вивозили звідти інші. Під час рейсів вони приховували свою геолокацію, відключивши транспондери.
Обидва суховантажні судна належать юрособам, повʼязаним з військовою логістикою. Компанії «М Лізинг» та «Марин Транс Шипінг», які володіють судном «Ангара», з травня 2022 року під санкціями США за транспортування зброї. «Марія» та її власники під санкції поки не потрапили.
Кінцевою точкою маршруту контейнерів, як вважають аналітики, став склад боєприпасів у Тихорецьку Краснодарського краю, що за 200 км від кордону з Україною. На знімках від 28 вересня видно поїзди, які доставляють на цей обʼєкт ті ж контейнери, що завантажувалися у КНДР. Крім того, територія самого складу з серпня 2023 значно розширилася.
Дані RUSI також підтверджують журналісти видання «Досье». За їхньою інформацією, у трюмі «Ангари» перевозили вантаж із 50 т ракет із розривним зарядом. Однак у корабельних документах, з якими ознайомилися журналісти, жодного разу не згадується КНДР. При цьому нерідко пунктом призначення вказана затока Стрілець, на березі якої розташовується російська військова база.
Раніше США звинуватили Північну Корею у поставках боєприпасів та військової техніки росії. У заяві Білого дому згадувався склад у Тихорецьку.
- У вересні лідер КНДР Кім Чен Ин прибув до росії для переговорів із путіним про поставки північнокорейського озброєння російським окупантам. Перед цим The New York Times писала, що сторони обговорюватимуть військову співпрацю: росія проситиме боєприпаси й зброю, а КНДР — передові супутникові технології та розробки, що стосуються атомних підводних човнів.
- У США занепокоєні через активні переговори КНДР і росії про зброю. Офіційний представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі казав, що міністр оборони росії Сергій Шойгу наприкінці липня їздив до Північної Кореї, щоб спробувати переконати Пхеньян продавати артилерійські боєприпаси росії.
- Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у вересні казав, що КНДР передає росії снаряди до артилерії калібрів 122 і 152 мм, а також ракети до реактивних систем залпового вогню «Град».
- Аналітичний проєкт американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень Beyond Parallel нещодавно зафіксував, що між Північною Кореєю та росією різко збільшилася кількість залізничних вантажних перевезень.