КНДР налагодила маршрут поставок боєприпасів росії і передала їй ракети

Північна Корея налагодила регулярні поставки боєприпасів до росії.

Такого висновку дійшли експерти британського Королівського інституту оборонних досліджень (RUSI), проаналізувавши десятки нещодавніх супутникових знімків, зроблених над базою Тихоокеанського флоту рф у Фокіно (Приморський край) та північнокорейським портом Расон.

Супутники в серпні фіксували два російських суховантажі «Ангара» і «Марія», які сумарно щонайменше пʼять разів доставляли до північнокорейських портів кілька сотень контейнерів, а потім вивозили звідти інші. Під час рейсів вони приховували свою геолокацію, відключивши транспондери.

Завантаження «Ангари» у Расоні, КНДР. Planet Labs

Обидва суховантажні судна належать юрособам, повʼязаним з військовою логістикою. Компанії «М Лізинг» та «Марин Транс Шипінг», які володіють судном «Ангара», з травня 2022 року під санкціями США за транспортування зброї. «Марія» та її власники під санкції поки не потрапили.

Кінцевою точкою маршруту контейнерів, як вважають аналітики, став склад боєприпасів у Тихорецьку Краснодарського краю, що за 200 км від кордону з Україною. На знімках від 28 вересня видно поїзди, які доставляють на цей обʼєкт ті ж контейнери, що завантажувалися у КНДР. Крім того, територія самого складу з серпня 2023 значно розширилася.

Розширення складу у Тихорецьку. Planet Labs

Дані RUSI також підтверджують журналісти видання «Досье». За їхньою інформацією, у трюмі «Ангари» перевозили вантаж із 50 т ракет із розривним зарядом. Однак у корабельних документах, з якими ознайомилися журналісти, жодного разу не згадується КНДР. При цьому нерідко пунктом призначення вказана затока Стрілець, на березі якої розташовується російська військова база.

Раніше США звинуватили Північну Корею у поставках боєприпасів та військової техніки росії. У заяві Білого дому згадувався склад у Тихорецьку.