Розвідка Південної Кореї: КНДР передала росії понад мільйон артилерійських снарядів

Північна Корея відправила росії уже понад 10 партій боєприпасів, зокрема понад мільйон артилерійських снарядів. Відповідну заяву Національної служби розвідки Південної Кореї поширило видання Bloomberg.

Про цю кількість боєприпасів оголосили на закритому брифінгу національної розвідки Південної Кореї, де були присутні члени правлячої партії. Один із депутатів розповів виданню, що від серпня Пхеньян відправив Москві близько десяти партій боєприпасів. Цього вистачить приблизно на два місяці обстрілів.

Пхеньян має одні з найбільших у світі складів артилерійських снарядів і ракет, сумісних із зброєю радянських часів, яку росія використовує в Україні.

Ще у жовтні цього року США вперше офіційно звинуватили Пхеньян у поставках зброї Кремлю. Тоді Білий дім повідомляв про понад тисячу контейнерів із військовим обладнанням та боєприпасами. У тому ж місяці про налагоджені маршрути озброєння між країнами писали ЗМІ, публікуючи супутникові знімки.