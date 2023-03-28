КНДР у відповідь на прибуття авіаносця США до Південної Кореї показала нібито нові власні ядерні боєголовки

Північна Корея у відповідь на прибуття до Південної Кореї авіаносця США показала свої нібито нові ядерні боєголовки. Їх оглянув особисто лідер КНДР Кім Чен Ин.

Про це пише Reuters.

Державні ЗМІ Північної Кореї написали, що це нові тактичні ядерні боєголовки і що країна планує наростити ядерний арсенал. Це викликало занепокоєння у міжнародних експертів: тепер КНДР має не лише стратегічну, але й тактичну ядерну зброю.

Самі нібито нові боєголовки називають Hwasan-31. Їх презентувати лідеру КНДР Кім Чен Ину, а також показали нові технології установки боєголовок на ракети.

Північна Корея продовжує нагнітати ситуацію через спільні військові навчання США та Південної Кореї. Вона запускає ракети, проводить ядерні випробування та випробовує нові ядерні носії.