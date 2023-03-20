КНДР провела тренування «ядерної контратаки»

Північна Корея провела навчання, які імітували «ядерну контратаку» проти США та Південної Кореї. На них був присутній сам лідер КНДР Кім Чен Ин.

Про це пише корейське державне телеграфне агентство KCNA.

Під час навчань корейці запускали ракети малої дальності із заглибленої шахти. На думку аналітиків, це допоможе поліпшити швидкість і стабільність у майбутніх випробуваннях міжконтинентальних балістичних ракет (МБР).

KCNA заявило, що навчання в суботу та неділю були покликані посилити «здатність країни до військового стримування і ядерної контратаки», звинувативши Вашингтон і Сеул у «явній спробі розвʼязати війну» проти неї.

У ході навчань балістична ракета, оснащена макетною ядерною боєголовкою, пролетіла 800 км, перш ніж вразити ціль за сценарієм тактичної ядерної атаки.