КНДР підтвердила запуск міжконтинентальної балістичної ракети. Це відповідь на навчання США та Південної Кореї

Північна Корея підтвердила запуск 16 березня міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-17. Цим вона хотіла продемонструвати «жорстку позицію реагування» на військові навчання США і Південної Кореї, повідомляє Reuters.

На фотографіях, опублікованих у пʼятницю урядовими ЗМІ країни, зображений лідер КНДР Кім Чен Ин, який спостерігав за запуском разом із дочкою. Також були оприлюднені знімки з космосу. Очевидно, їх зробила камера, встановлена на ракеті.

Північна Корея запустила Hwasong-17 у море між Корейським півостровом і Японією за кілька годин до того, як президент Південної Кореї Юн Сук Йоль прилетів у Токіо на саміт, де обговорювали способи протидії ядерній загрозі з боку Північної Кореї.

Балістичні ракети КНДР заборонені резолюціями Ради безпеки ООН. Запуск засудили Сеул, Вашингтон і Токіо.