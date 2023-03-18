У КНДР заявили про запис 800 тисяч людей в армію для війни зі США

У Північній Кореї заявили, що майже 800 тисяч людей нібито зголосилися вступити або повторно зарахуватися до армії для війни проти США.

Про це пише північнокорейська газета Rodong Sinmun.

Стверджується, що стільки добровольців записалися лише за один день 17 березня. Газета опублікувала кілька фото, зазначивши, що на них новобранці, серед яких є студенти та робітники. Газета наголошує, що кількість добровольців по всій країні зростає.