У КНДР заявили про запис 800 тисяч людей в армію для війни зі США

У Північній Кореї заявили, що майже 800 тисяч людей нібито зголосилися вступити або повторно зарахуватися до армії для війни проти США.
Про це пише північнокорейська газета Rodong Sinmun.
Стверджується, що стільки добровольців записалися лише за один день 17 березня. Газета опублікувала кілька фото, зазначивши, що на них новобранці, серед яких є студенти та робітники. Газета наголошує, що кількість добровольців по всій країні зростає.
- Напередодні, 16 березня, КНДР запустила міжконтинентальну балістичну ракету Hwasong-17 у відповідь на масштабні військові навчання США і Південної Кореї, які є найбільшими за останні пʼять років.