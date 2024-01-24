КНДР випустила крилаті ракети в бік Жовтого моря

Також цьому передувало те, що підрозділ Військово-морських сил Південної Кореї протягом десяти днів брав участь у тренуваннях уздовж східного узбережжя в провінції Канвон, що межує з КНДР. Навчання мало на меті посилити готовність південнокорейських військових після нещодавнього артилерійського обстрілу з боку Північної Кореї та її випробувань зброї.

Це сталося за кілька днів після того, як Пхеньян заявив, що випробував підземний безпілотник для ядерної атаки. Нинішній запуск крилатих ракет став першим у новому році та першим після останнього такого запуску у вересні 2023 року. Обʼєднаний комітет не надав додаткових подробиць.

Північна Корея випустила кілька крилатих ракет у бік Жовтого моря на тлі загострення напруженості на Корейському півострові.

Напередодні запуску крилатих ракет Північна Корея за наказом свого лідера Кім Чен Ина зруйнувала великий памʼятник у Пхеньяні, який символізував мету примирення з Південною Кореєю. Супутникові знімки показали, що арки, яку створили після міжкорейського саміту в 2000 році, уже немає.

Reuters

Північна Корея регулярно проводить випробування своєї зброї, зокрема, як вона стверджує, ядерної, запускає супутники-шпигуни, балістичні ракети, імітує ядерні удари, розміщує зброю в демілітаризованій зоні на кордоні з Південною Кореєю.

Що відбувається між КНДР і Південною Кореєю?

З 1910 року весь Корейський півострів був частиною Японської імперії, але в 1945 році США скинули дві ядерні бомби на Хіросіму та Нагасакі, тоді Японія капітулювала і Друга світова війна завершилася. Корейський півострів розділили на дві частини: американські війська зайняли південну частину, а радянські — північну. У 1945 році південна частина оголосила про створення Республіки Корея. У 1948 році в північній частині зʼявилася комуністична Корейська Народно-Демократична Республіка.

Лідером новоствореної КНДР став Кім Ір Сен, який, сподіваючись обʼєднати Кореї, розбудував армію та розпочав Корейську війну (у 1950 році). Уже в липні 1953-го США і КНДР підписали перемирʼя, але відтоді формального завершення війни досі не оголошували. КНДР вимагає від США вивести війська з Південної Кореї та відкликати санкції, а США хоче, щоб КНДР позбулась ядерної зброї.