Росіяни знову замінували буферну зону Запорізької АЕС

Російська армія знову замінувала окуповану Запорізьку атомну електростанцію.
Про це йдеться в новій доповіді Міжнародного агентства з атомної енергії.
«Міни по периметру ЗАЕС, у буферній зоні між внутрішньою і зовнішньою огорожами обʼєкта, які раніше були виявлені командою МАГАТЕ та вилучені в листопаді 2023 року, тепер знову на місці. Це закрита зона, недоступна для робочого персоналу станції», — повідомили в організації.
У звіті, підготовленому гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, також зазначається, що цього тижня станція протягом кількох годин залишалася без резервного електропостачання, що стало черговим інцидентом, що підвищує ризики для ядерної безпеки.
- Російські війська замінували всі підходи до станції та фактично створили з неї військову базу. Більшість українських атомників там змушують працювати, а деяких катують. Росіяни вимагають від них підписувати контракти з «Росатомом». Truth Hounds повідомляв, що на АЕС облаштували катівню.
- Також росіяни використовують станцію для шантажу і неодноразово готували провокації, зокрема мінували дахи енергоблоків, про що повідомляли президент Володимир Зеленський і керівник ГУР Кирило Буданов.
- У жовтні 2023 року керівник ГУР Кирило Буданов казав, що росіяни планували штучний контрольований викид радіації на Запорізькій АЕС.