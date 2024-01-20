Росіяни знову замінували буферну зону Запорізької АЕС

Російська армія знову замінувала окуповану Запорізьку атомну електростанцію.

Про це йдеться в новій доповіді Міжнародного агентства з атомної енергії.

«Міни по периметру ЗАЕС, у буферній зоні між внутрішньою і зовнішньою огорожами обʼєкта, які раніше були виявлені командою МАГАТЕ та вилучені в листопаді 2023 року, тепер знову на місці. Це закрита зона, недоступна для робочого персоналу станції», — повідомили в організації.

У звіті, підготовленому гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, також зазначається, що цього тижня станція протягом кількох годин залишалася без резервного електропостачання, що стало черговим інцидентом, що підвищує ризики для ядерної безпеки.