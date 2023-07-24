МАГАТЕ знайшло на Запорізькій атомній електростанцій протипіхотні міни

Міжнародне агентство з атомної енергії знайшло на Запорізькій атомній електростанції протипіхотні міни.

Про це йдеться у звіті організації, який оприлюднили 24 липня.

Під час обходу 23 липня група МАГАТЕ побачила кілька мін, які розташовані в буферній зоні між внутрішнім і зовнішнім периметром станції. Під час обходу команда нічого не помітила в межах внутрішнього периметра майданчика.

«Як я повідомляв раніше, МАГАТЕ було відомо про попередню установку мін за межами периметра майданчика, а також у певних місцях усередині. Наша команда обговорила цей конкретний висновок із ЗАЕС, і їм сказали, що це військове рішення, і вони [міни] перебувають у районі, контрольованому військовими. Але наявність таких вибухових речовин на майданчику не відповідає нормам безпеки МАГАТЕ та посібникам з ядерної безпеки і створює додатковий психологічний тиск на персонал станції», — сказав генеральний директор Рафаель Гроссі.

Українська військова розвідка повідомляла на початку липня, що росіяни використали протипіхотні міни, щоб замінувати територію й обʼєкти ЗАЕС.