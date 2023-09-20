На окупованій ЗАЕС працюють 822 українські атомники — ще до двох тисяч не пускають на роботу

На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції зараз працюють 822 українські атомники. Ще 2 083 працівників окупанти не пускають на станцію.
Про це повідомив президент НАЕК «Енергоатом» Петро Котін в ефірі телемарафону.
За його словами, з працівниками ЗАЕС Енергоатом спілкується неофіційно, бо російські окупанти заборонили атомникам використовувати засоби звʼязку.
Котін підтвердив, що окупанти час від часу затримують і катують український персонал станції, щоб змусити співпрацювати з «Росатомом»
- Дослідження українських документаторів і розслідувачів міжнародних злочинів Truth Hounds свідчить, що від початку окупації Енергодару і ЗАЕС росіяни систематично викрадають і катують співробітників ЗАЕС. Місто і станція окуповані з 4 березня 2022 року.
- У жовтні 2022 року співробітників ЗАЕС залякували скороченнями, якщо вони не підпишуть трудові договори з «Росатомом».