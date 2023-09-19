Truth Hounds: Окупанти облаштували катівню для співробітників на Запорізькій АЕС

Від початку окупації міста Енергодара та Запорізької атомної електростанції російські окупанти систематично викрадають і катують співробітників ЗАЕС.

Про це свідчить дослідження українських документаторів і розслідувачів міжнародних злочинів Truth Hounds.

Дослідники взяли інтерв’ю у свідків і потерпілих від цих злочинів, проаналізували фото і відео, документи, а також зібрали дані від українських правоохоронних органів.

Свідки розповіли Truth Hounds про цілу мережу незаконних вʼязниць на ЗАЕС та в Енергодарі, де цивільних піддають тортурам, зокрема бʼють, катують електричним струмом, душать, імітують страти, погрожують зґвалтуванням тощо.

Росіяни утримують десятки людей у переповнених маленьких камерах, призначених для 2—4 людей. Увʼязненим дозволяють їсти їжу, яку їм приносять родичі, але тих, хто не мають рідних, змушують випрошувати їжу та воду в інших полонених.

За даними української влади, з березня 2022 року в Енергодарі росіяни затримали і катували близько тисячі людей. Є щонайменше один підтверджений випадок, коли співробітника станції закатували до смерті — це Андрій Гончарук, який працював водолазом.

Російська державна компанія «Росатом» та її керівництво не могли не впливати на це. Російські військові постійно перебували на окупованій ЗАЕС і увʼязнювали співробітників в її приміщеннях. Усе це відбувалося в робочий час і в таких масштабах, що не могло не впливати на роботу підрозділів ЗАЕС. До того ж керівництво корпорації підтримувало постійний контакт із російським контингентом на атомній станції.

Свідки, яких опитали Truth Hounds, повідомляють, що співробітники «Росатому» зазвичай не брали безпосередньої участі в тортурах, але без їхнього відома це «було б неможливо». Працівники російської атомної корпорації разом з офіцерами ФСБ рф масово проводили «бесіди зі співробітниками ЗАЕС». Вони хотіли залякати працівників стації і примусити їх підписувати нові трудові контракти з «Росатомом».

Відомо про випадки, коли працівників ЗАЕС катували, щоб схилити до співпраці з «Росатомом». Один із постраждалих розповів Truth Hounds, що представники російських окупаційних сил вивезли його в ліс, жорстоко побили, тримали голову в поліетиленовому пакеті з пальним, погрожували застрелити й наказували копати собі могилу. Силовики й далі його переслідували і вимагали співпрацювати з «Росатомом».