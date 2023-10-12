Керівник ГУР Буданов: Росіяни планували штучний викид радіації на Запорізькій АЕС

Росіяни хотіли влаштувати на окупованій Запорізькій електростанції контрольований викид радіації.

Про це в інтервʼю «Українській правді» розповів керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

«Хотіли штучно створити техногенну катастрофу. Справа не в підриві атомної станції в тому сенсі, як всі розуміють, що там бах — і розлетілася на всі боки радіація. Там набагато цікавіше вони хотіли зробити: штучне перевантаження системи й контрольований викид радіації. Тобто локалізований за місцем. Усі подібні ігри завжди дуже погано закінчуються. На нашу думку, це точно призвело би до реальної ядерної катастрофи», — сказав Буданов, відмовившись розповідати деталі.

Він лише додав, що кризовий момент «ми пройшли», проте є ризик подальших спроб влаштувати катастрофу є. У росіян є всі можливості для цього.