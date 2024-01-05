Пентагон: Українські пілоти F-16 завершать підготовку у США до кінця року

Речник Пентагону Патрік Райдер заявив на брифінгу, що українські пілоти винищувачів F-16 завершать підготовку у США під кінець року.
За його словами, навчання може тривати від пʼяти до восьми місяців, але все залежить від самих пілотів. Щодо передачі Україні цих винищувачів, Райдер чітких прогнозів не дав, а лише сказав, що це може статися після закінчення навчання пілотів і технічного персоналу.
У США група українських пілотів пройшла мовні курси і з жовтня 2023 року вивчає основи експлуатації F-16, зокрема на тренажерах, у штаті Аризона на базі 2 крила Національної гвардії Військово-повітряних сил. Потім на групу чекає курс польотів, який можуть прискорити.
Окрім США, українські пілоти проходять підготовку в Британії та Данії. Також заплановано навчання в Румунії та Франції.
- Україна очікує понад 70 американських винищувачів F-16 від Нідерландів (42 машини, з яких частина тренувальні), Данії (19 одиниць), Норвегії (кількість не оголошена) та Бельгії (заявлена передача кількох одиниць). У вересні стало відомо, що влада Швеції розмірковує над передачею Україні в майбутньому винищувачів Saab JAS 39 Gripen.
- 20 листопада 2023 року делегація Міністерства оборони України на конференції в Копенгагені представила західним союзникам концепцію нової спецструктури для інтеграції винищувачів F-16 у загальну систему Сил оборони України.