Пентагон: Українські пілоти F-16 завершать підготовку у США до кінця року

Речник Пентагону Патрік Райдер заявив на брифінгу, що українські пілоти винищувачів F-16 завершать підготовку у США під кінець року.

За його словами, навчання може тривати від пʼяти до восьми місяців, але все залежить від самих пілотів. Щодо передачі Україні цих винищувачів, Райдер чітких прогнозів не дав, а лише сказав, що це може статися після закінчення навчання пілотів і технічного персоналу.

У США група українських пілотів пройшла мовні курси і з жовтня 2023 року вивчає основи експлуатації F-16, зокрема на тренажерах, у штаті Аризона на базі 2 крила Національної гвардії Військово-повітряних сил. Потім на групу чекає курс польотів, який можуть прискорити.

Окрім США, українські пілоти проходять підготовку в Британії та Данії. Також заплановано навчання в Румунії та Франції.