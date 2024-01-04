Кірбі: США більше не мають грошей для нової військової підтримки України до її ухвалення Конгресом

США не мають достатнього фінансування, щоб надавати Україні нові пакети військової допомоги. Тепер потрібно, щоб Конгрес ухвалив додатковий пакет, аби США надали нову допомогу Україні.

Про це координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив на відеобрифінгу.

«Президент підписав останній пакет допомоги у сфері безпеки, на який ми маємо повноваження щодо коштів. Це все. Нам потрібна додаткова підтримка, щоб ми могли надати Україні додаткову допомогу з безпеки», — заявив Кірбі.

За його словами, щоразу коли США виділяють один із пакетів військової допомоги, завжди є затримка в кілька днів, якщо не тижнів, тому ще не все озброєння з останнього пакету військової допомоги доставили в Україну.

«Це відбудеться найближчими днями та тижнями. Далі фінансування відсутнє», — уточнив Кірбі.

За словами Кірбі, за відсутності додаткового фінансування немає жодного «швидкого» рішення, яким можна було б відновити виділення Україні нових пакетів допомоги у сфері оборони.