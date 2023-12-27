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США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $250 мільйонів

Автор:
Анна Холоднова
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США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $250 мільйонів.

До нього ввійшли:

  • додаткові боєприпаси для NASAMS;
  • ракети Stinger;
  • компоненти системи ППО;
  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • артилерійські снаряди калібрів 155 і 105 мм;
  • ракети TOW;
  • системи Javelin і AT-4;
  • понад 15 мільйонів патронів до стрілецької зброї;
  • підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
  • запчастини, медичне та інше обладнання.

Це 54-й транш військового обладнання, яке адміністрація Байдена надасть Україні зі запасів Міністерства оборони США від серпня 2021 року.