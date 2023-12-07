Республіканці в Сенаті США заблокували законопроєкт про допомогу Україні та Ізраїлю

Сенат США заблокував законопроєкт про надзвичайні витрати щодо надання допомоги Україні та Ізраїлю. Республіканці наполягали на посиленні контролю за імміграцією на кордоні США з Мексикою.

Про це пише Reuters.

Сенатори віддали 49 голосів за і 51 проти початку дебатів про допомогу Україні та Ізраїлю. Щоб прокласти шлях до дебатів, у Сенаті потрібно мати 60 голосів зі 100.

Після голосування лідер більшості в Сенаті, демократ Чак Шумер заявив, що якщо Україна впаде, це матиме довготривалі наслідки для ХХІ століття і ризики занепаду для західної демократії.

Тим часом республіканці зазначили, що їм важливо довести свою позицію щодо жорсткішої імміграційної політики та контролю над південним кордоном.

Законопроект передбачає приблизно $50 мільярдів на нову безпекову допомогу для України, гроші на гуманітарну та економічну допомогу для уряду в Києві, а також $14 мільярдів для Ізраїлю, який бореться з ХАМАС у Газі.