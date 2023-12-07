Республіканці в Сенаті США заблокували законопроєкт про допомогу Україні та Ізраїлю

Сенат США заблокував законопроєкт про надзвичайні витрати щодо надання допомоги Україні та Ізраїлю. Республіканці наполягали на посиленні контролю за імміграцією на кордоні США з Мексикою.
Про це пише Reuters.
Сенатори віддали 49 голосів за і 51 проти початку дебатів про допомогу Україні та Ізраїлю. Щоб прокласти шлях до дебатів, у Сенаті потрібно мати 60 голосів зі 100.
Після голосування лідер більшості в Сенаті, демократ Чак Шумер заявив, що якщо Україна впаде, це матиме довготривалі наслідки для ХХІ століття і ризики занепаду для західної демократії.
Тим часом республіканці зазначили, що їм важливо довести свою позицію щодо жорсткішої імміграційної політики та контролю над південним кордоном.
Законопроект передбачає приблизно $50 мільярдів на нову безпекову допомогу для України, гроші на гуманітарну та економічну допомогу для уряду в Києві, а також $14 мільярдів для Ізраїлю, який бореться з ХАМАС у Газі.
- Напередодні голосування президент США Джо Байден назвав «абсолютною помилкою» і «божевіллям» перспективу відмови США від допомоги Україні. Він каже, що це суперечить інтересам країни, і пообіцяв, що його адміністрація добʼється виділення коштів.
- Ще у вересні Білий дім звернувся до Конгресу з проханням схвалити пакет фінансування на $106 мільярдів, з яких понад $61 мільярд призначається Україні, а решта на допомогу Ізраїлю, Тайваню і захист кордону з Мексикою. Питання захисту кордону стало ключовим у розбіжностях між демократами й республіканцями в Конгресі. Саме воно гальмує схвалення запиту Білого дому.