ООН вивела миротворчу місію з Малі

Організація Об’єднаних Націй офіційно завершила багатопрофільну комплексну місію ООН для стабілізації в Малі (MINUSMA).

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на заяву генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.

Після етапу виведення військ з понеділка, 1 січня, розпочнеться «етап ліквідації» місії.

За словами Гутерреша, військове обладнання передадуть владі Малі — з 2020-го року державою править військова хунта. Він також додав, що розірвання існуючих контрактів вимагатиме часу.

У своїй заяві генсек ООН вшанував пам’ять 311 загиблих співробітників місії MINUSMA.