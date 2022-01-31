Франція звинуватила російських «вагнерівців» у розкраданні ресурсів Малі

Бойовики «Приватної військової компанії Вагнера» розкрадають ресурси Малі, захищаючи хунту. В країні уже 10 років триває війна з ісламістами.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан в інтервʼю тижневику Journal du Dimanche.

«Бойовики вже зараз використовують ресурси країни. Вони грабують Малі. Це колишні російські солдати, які озброєні Росією і супроводжуються російськими логістичними службами», — заявив урядовець.

Він упевнений, що «ПВК Вагнера» використовує слабкість деяких африканських держав, щоб вкорінитися і посилити вплив Росії в регіоні.

Проти військової російської присутності в Малі виступили понад десяток західних країн, зокрема США, Франція і Велика Британія. Вони заявили, що це погіршить ситуацію з безпекою і правами людини в Малі та дестабілізує країну. До того ж ситуацією можуть скористатися ісламістські бойовики.