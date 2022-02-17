Президент Франції оголосив про повне виведення військ з Малі

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про виведення французьких і союзних військ з Малі, які проводили контртерористичну операцію «Бархан». Рішення ухвалили на тлі розбіжностей із правлячим режимом.
Як повідомляє France 24, після майже 10 років перебування у країні війська Франції покинуть Малі протягом 4—6 місяців. Вони перебазуються на територію сусіднього Нігеру.
«Ми не можемо залишатися залученими до воєнних дій разом із малійською владою, з якою ми не поділяємо стратегію та цілі», — заявив Макрон.
При цьому він зазначив, що боротьба з терористами не ляже на плечі Африки. Африканський союз отримуватиме допомогу.
Разом із військами Франції регіон залишають сили Канади та низки європейських країн.
- Франція та союзники проводили військові операції проти ісламістських терористичних угруповань у регіоні Сахель з 2013 року. До 2014 року операція мала назву «Сервал», а після — «Бархан». Вона поширилася на Буркіна-Фасо, Мавританію, Малі, Нігер і Чад.
- На початку року Франція звинуватила російських «вагнерівців» у розкраданні ресурсів Малі. Ще у вересні 2021 року стало зрозуміло, що у країну зайшли військові формування Росії. «ПВК Вагнера» зайняла одну з покинутих французьких баз.