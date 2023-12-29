Голова МЗС Угорщини й керівник Офісу президента України зустрінуться в січні

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто й керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зустрінуться в січні, щоб обговорити найактуальніші двосторонні питання.

Про це повідомив Петер Сіярто у Facebook.

За його словами, він нещодавно провів телефонні переговори з Єрмаком.

«Підтримка постійного діалогу на високому рівні є важливою, тому що це дає нам надію на те, що ми зможемо покращити наші відносини, і ми зацікавлені в підтримці співпраці з усіма нашими сусідами», — написав угорський міністр.

Водночас він зауважив, що Будапешт не змінить позиції щодо війни в Україні та наполягатиме на мирі.

Відносини України й Угорщини

Між країнами відносини залишаються напруженими. Остання регулярно блокує допомогу ЄС Україні на €50 мільярдів. Віктор Орбан стверджував, що Україна не має отримувати великі суми з бюджету Євросоюзу, оскільки вона не є частиною блоку. Так він намагається змусити Брюссель піти на поступки й розблокували гроші для Угорщини, попри занепокоєння щодо верховенства права у країні. Наприклад, у переддень саміту ЄС Єврокомісія розморозила €10 мільярдів для Угорщини. Орбан відмовляється визнати взаємозалежність між грошима для його країни та позицією щодо підтримки України. Раніше угорський премʼєр казав, що блокуватиме початок переговорів з Україною про її вступ до Євросоюзу. Проте лідери ЄС усе ж погодили переговори з Києвом.

Віктор Обран виступає за те, щоб зняти санкції проти росії та припинити бойові дії в Україні, а також зупинити потік біженців. Він зустрічався особисто з путіним у Пекіні в жовтні, а до того 1 лютого 2022 року в Москві. Будапешт заявляє, що хоче зберегти канали звʼязку з рф «відкритими».