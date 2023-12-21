Орбан погодився на особисту зустріч із Зеленським

Якщо зустріч відбудеться, то вона стане першою двосторонньою з початку повномасштабної російсько-української війни.

Про це угорський премʼєр сказав на пресконференції в Будапешті, передає Washington Post.

«[Зеленський] сказав «Треба домовлятися», і я йому сказав, що буду в його розпорядженні. Треба лише зʼясувати одне питання: про що?» — відповів Орбан.

Він пояснив, що тоді діалог відбувся в контексті планів України стати членом Європейського Союзу.

Відносини України та Угорщини залишаються складними. Остання регулярно блокує допомогу ЄС Україні на €50 мільярдів. Віктор Орбан стверджував, що Україна не має отримувати великі суми з бюджету Євросоюзу, оскільки вона не є частиною блоку. Так він намагається змусити Брюссель піти на поступки й розблокували гроші для Угорщини, попри занепокоєння щодо верховенства права у країні. Наприклад, у переддень саміту ЄС Єврокомісія розморозила €10 млрд для Угорщини. Орбан відмовляється визнати взаємозалежність між грошима для його країни та позицією щодо підтримки України. Раніше угорський премʼєр казав, що блокуватиме початок переговорів з Україною про її вступ до Євросоюзу. Проте лідери ЄС усе ж погодили переговори з Києвом.