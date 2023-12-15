Угорщина знову заблокувала допомогу ЄС Україні на €50 мільярдів

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан укотре заблокував пакет допомоги Євросоюзу для України на суму €50 мільярдів. Це сталося за кілька годин після рішення розпочати переговори про вступ Києва до блоку.

Про це пише The Guardian.

Віктор Орбан повідомив про своє рішення у X зі словами: «Підсумок вечірньої зміни: вето на додаткові гроші Україні... Ми повернемося до цього питання наступного року в Єврораді після належної підготовки».

Інші 26 лідерів ЄС погодилися повернутися до дебатів на початку наступного року, щоб спробувати досягти згоди щодо допомоги Києву. За словами премʼєра Нідерландів Марка Рютте, усі країни, крім Угорщини, погодилися надати ці €50 мільярдів.

Віктор Орбан стверджував, що Україна не має отримувати великі суми з бюджету Євросоюзу, оскільки вона не є частиною блоку. Водночас інші лідери запевняли, що зможуть допомогти Україні без згоди Угорщини, але тоді гроші йтимуть не з бюджету ЄС.

Угорського премʼєра критикують, бо він блокує допомогу Україні, намагаючись змусили Брюссель піти на поступки й розблокували гроші для Угорщини, попри занепокоєння щодо верховенства права у країні. Наприклад, у переддень саміту ЄС Єврокомісія розморозила €10 млрд для Угорщини. Орбан відмовляється визнати взаємозалежність між грошима для його країни та позиції щодо підтримки України.