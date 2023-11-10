Reuters: ЄС зможе обійти вето Угорщини й виділити Україні €50 мільярдів

Європейський Союз зможе обійти вето Угорщини на виділення Україні €50 мільярдів.

Про це пише Reuters із посиланням на посадовців ЄС.

Єврокомісія запропонувала розширити бюджетну підтримку, щоб Україна змогла виплачувати зарплати та покривати інші витрати. За цей пакет допомоги мають проголосувати всі 27 держав ЄС на саміті 14—15 грудня. Допомогу може заблокувати Угорщина, як вже робила раніше.

За словами двох посадовців ЄС, якщо Будапешт ветуватиме рішення, то ЄС проситиме уряди країн створити власні пакети допомоги Києву. І двосторонні договори теж забезпечать надання €50 мільярдів.

«Ми б хотіли, щоб Угорщина була на борту, але настає момент, коли людям набридає, що Будапешт тримає всіх у заручниках. Обхідний шлях виснажливий, але ми його маємо, якщо знадобиться», — сказав один із посадовців ЄС.

А другий додав, що питання підтримки України вирішиться — Київ її отримає.