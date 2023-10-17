Путін зустрівся з премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Пекіні. Про що говорили

Президент росії володимир путін зустрівся з премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном під час візиту до Китаю.

Про це пише Reuters.

Вони зустрілися в урядовому гостьовому будинку, де зупинявся путін перед початком міжнародного форуму «Один пояс — один шлях». Орбан запевнив путіна, що Угорщина ніколи не хотіла протистояти росії та намагається налагодити двосторонні контакти.

«Однак через воєнну операцію та санкції наші відносини дуже постраждали. Ми намагаємося врятувати все, що можна», — сказав угорський премʼєр.

Reuters

Путін заявив, що незважаючи на обмежені можливості контактів у «сьогоднішніх геополітичних умовах», у росії зберігаються відносини з багатьма країнами Європи, зокрема з Угорщиною.

Керівник пресслужби Орбана Берталан Хавасі у відповідь на запит Reuters відповів, що Орбан і путін обговорили поставки газу та нафти та питання ядерної енергетики. За контрактом 2014 року, укладеним без тендера, державна російська компанія «Росатом» будує атомну електростанцію в Угорщині.

Орбан наголосив, що для Європи, зокрема для Угорщини, вкрай важливо зняти санкції проти росії та припинити бойові дії в Україні і потік біженців.