Володимир Зеленський призначив нових очільників Рівненської та Донецької обласних державних адміністрацій

Президент України Володимир Зеленський підписав укази № 858/2023 і № 857/2023 про призначення нових очільників Рівненської та Донецької обласних державних адміністрацій.

Головою Рівненської ОДА став Олександр Коваль, який з 2021 року очолював Рівненську районну державну адміністрацію.

Олександр Коваль — новий голова Рівненської ОДА. Костопільська РДА / Facebook

Очільником Донецької ОДА став Вадим Філашкін — колишній правоохоронець, який до 2016 року був заступником керівника Головного управління поліції в Донецькій області, а з 2019-го обіймав посаду заступника голови Донецької ОДА.