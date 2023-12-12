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Кабмін призначив голів районних і обласних адміністрацій на Донеччині, Рівненщині, Дніпропетровщині та Чернігівщині

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Сьогодні, 12 грудня, Кабінет міністрів України погодив призначення голів районних і обласних адміністрацій на Донеччині, Рівненщині, Дніпропетровщині й Чернігівщині.

А саме:

  • Філашкін Вадим — на посаду голови Донецької обласної державної адміністрації;
  • Коваль Олександр — на посаду голови Рівненської обласної державної адміністрації;
  • Мамонов В’ячеслав — на посаду голови Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
  • Мірошниченко Павло — на посаду голови Корюківської районної державної адміністрації Чернігівської області.

Також Олександра Коваля звільнили з посади голови Рівненської районної державної адміністрації Рівненської області.