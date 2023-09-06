Павло Кириленко очолив Антимонопольний комітет

Верховна Рада призначила колишнього очільника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка головою Антимонопольного комітету.
Рішення ухвалили 6 вересня. За — 250 депутатів.
Голосування по фракціях:
- «Слуга народу» — 197 голосів;
- «Європейська солідарність» — 0;
- «Батьківщина» — 0;
- «Платформа за життя та мир» — 19;
- «За майбутнє» — 7;
- «Голос» — 0;
- «Довіра» — 15;
- «Відновлення України» — 8;
- Позафракційні — 4.
Павло Кириленко — підполковник юстиції. Він очолював Донецьку ОВА з 5 липня 2019 року по 5 вересня 2023 року. В Антимонопольному комітеті він замінить Ольгу Піщанську.