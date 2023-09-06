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Павло Кириленко очолив Антимонопольний комітет

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Верховна Рада призначила колишнього очільника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка головою Антимонопольного комітету.

Рішення ухвалили 6 вересня. За — 250 депутатів.

Голосування по фракціях:

  • «Слуга народу» — 197 голосів;
  • «Європейська солідарність» — 0;
  • «Батьківщина» — 0;
  • «Платформа за життя та мир» — 19;
  • «За майбутнє» — 7;
  • «Голос» — 0;
  • «Довіра» — 15;
  • «Відновлення України» — 8;
  • Позафракційні — 4.

Павло Кириленко — підполковник юстиції. Він очолював Донецьку ОВА з 5 липня 2019 року по 5 вересня 2023 року. В Антимонопольному комітеті він замінить Ольгу Піщанську.