Павло Кириленко очолив Антимонопольний комітет

Верховна Рада призначила колишнього очільника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка головою Антимонопольного комітету.

Рішення ухвалили 6 вересня. За — 250 депутатів.

Голосування по фракціях:

«Слуга народу» — 197 голосів;

«Європейська солідарність» — 0;

«Батьківщина» — 0;

«Платформа за життя та мир» — 19;

— 19; «За майбутнє» — 7;

«Голос» — 0;

«Довіра» — 15;

«Відновлення України» — 8;

Позафракційні — 4.

Павло Кириленко — підполковник юстиції. Він очолював Донецьку ОВА з 5 липня 2019 року по 5 вересня 2023 року. В Антимонопольному комітеті він замінить Ольгу Піщанську.