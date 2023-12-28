Розслідування AP: Окупанти значно занизили кількість жертв від підриву Каховської ГЕС

Російська окупаційна влада на захопленій території Херсонщини значно та навмисно занизила кількість жертв підриву Каховської ГЕС. Росія контролювала видачу свідоцтв про смерть і вилучала тіла, які не забирали родичі, а також погрожувала медикам і волонтерам за розкриття «зайвої» інформації.

Про це йдеться у розслідуванні Associated Press.

«Масштабу цієї трагедії не тільки росія, але навіть Україна не усвідомлює», — сказала медсестра Світлана, яка стежила за процесом збору свідоцтв про смерть, а потім виїхала на підконтрольну Києву територію.

Росія заявляла про 59 загиблих, але тільки в Олешках, населення якого на момент підриву було близько 16 тисяч людей, кількість жертв обчислюється щонайменше сотнями. За оцінками медиків, в Олешках потонули від 200 до 300 людей.

Журналісти AP поговорили з трьома медичними працівниками, які вели облік загиблих в Олешках, волонтером, який ховав тіла, двома інформаторами, які передавали розвіддані з цього району СБУ. За їхніми словами, масові поховання розкопали, а невпізнані тіла вивезли, і їх більше не бачили.

Пресслужба ДСНС

Місцеві мешканці, рятувальники, люди, яким вдалося виїхати з окупації, та повідомлення в чаті Telegram свідчили, що на вулицях Олешків було багато тіл, а ще було чимало зниклих безвісти.

Однак щойно росія підірвала дамбу, окупаційна влада написала, що «ситуація не є критичною». За кілька годин вода затопила двоповерхові будинки. Людей рятували місцеві, які мали човни. Тим часом представників окупантів, призначених росією поліцейських, не було видно. Найімовірніше, вони втекли.