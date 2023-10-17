ООН: Підрив греблі Каховської ГЕС завдав Україні збитків на $14 мільярдів

Руйнування греблі Каховської ГЕС завдало Україні збитків на суму майже $14 мільярдів.

Про це йдеться у новому звіті, представленому Урядом України та Організацією Обʼєднаних Націй.

Прорив греблі Каховської ГЕС затопив 620 квадратних кілометрів території в чотирьох областях — Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій, що безпосередньо вплинуло на 100 тисяч мешканців.

Зруйновано житло, інфраструктуру, навколишнє середовище та культурні обʼєкти.

Крім того, підрив створив проблему з доступом до електрики та питної води, ускладнив зрошення сільськогосподарських угідь та роботу річкового транспорту на півдні України.

За оцінками звіту, загальні потреби у відновленні та відбудові становлять $5,04 мільярда, з яких $1,82 мільярда будуть потрібні у найближчій/короткостроковій перспективі.