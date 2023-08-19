Каховська ГЕС не підлягає відновленню, оскільки зруйновані 11 із 28 прольотів греблі.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко на зустрічі з представниками іноземних дипломатичних установ щодо побудови системи реалізації Формули світу.

За словами міністра, з машинної зали ГЕС витекло 150 тонн мастила, у зоні надзвичайної ситуації опинилися 180 населених пунктів.

Щонайменше 34 людини загинули, ще 28 отримали поранення. Безвісти зниклими досі вважаються 39 людей.

За даними МВС, із підтоплених районів вивезли майже чотири тисячі місцевих жителів і сотні домашніх тварин.