Розслідування: потік арабських біженців на кордон з Фінляндією організовує ФСБ — вона також перенаправляла мігрантів з Білорусі до Польщі

Наплив арабських біженців на російсько-фінський кордон відбувається під повним контролем ФСБ — російські силовики перенаправляють шукачів притулку в Євросоюзі з білорусько-польського кордону до Фінляндії. Ті самі структури допомагали організувати кризу на кордоні Білорусі з Польщею у 2021 році.

Про це повідомляє The Insider.

Один із контрабандистів, який заробляв на перевезенні мігрантів з Білорусі на кордон з Польщею, розповів виданню, що на початку листопада з ним звʼязалися «російські офіцери» і розповіли, що тепер росія теж пропускає мігрантів.

За його словами, він довозив людей лише до російської частини кордону, а далі про них уже «дбають» російські прикордонники — дають їм велосипеди для перетину кордону Фінляндії.

Інший контрабандист пояснив, що контроль за трафіком мігрантів починається, щойно біженці прилітають до росії — вже в аеропорту їх зустрічає «якийсь полковник і допомагає перетнути кордон».

Через закриття фінського кордону перевізники знову пропонують біженцям складний і небезпечний шлях до Євросоюзу — вони відправляють мігрантів до Білорусі, залишають у лісі біля польського кордону й показують приблизний напрямок, за яким треба буде йти десятки кілометрів.