Фінляндія відкриє два пункти пропуску на кордоні з росією

Уряд Фінляндії 14 грудня відкриє прикордонні пункти «Ваалімаа» і «Нійрала» для росіян. Вони будуть відкритими до 14 січня 2024 року.

Про це заявила міністр внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен, передає Yle.

Пункти пропуску Фінляндії. Yle

Інші пункти пропуску на східному кордоні країни залишаться закритими. За словами Рантанен, кордон знову «швидко закриють», якщо з боку росії буде значний потік мігрантів. З 14 грудня на цих пунктах росіяни зможуть подати заяву про надання притулку.