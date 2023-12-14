Фінляндія закриває кордон з росією ще на місяць — ситуація становить загрозу національній безпеці

Уряд Фінляндії вирішив з 15 грудня ще на місяць закрити кордон з росією.

Про це повідомляє фінське видання Yle.

Два дні тому уряд Фінляндії погодився з 14 грудня на місяць відкрити прикордонні пункти «Ваалімаа» і «Нійрала» для росіян. Проте сьогодні ж їх вирішили закрити через великий потік шукачів притулку.

За словами міністра внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен, закрити кордон необхідно для контролю над ситуацією, яка становить загрозу національній безпеці.

«Стало ясно, що двох тижнів закритого режиму було недостатньо. Очевидно, що на ситуацію з незаконним вʼїздом впливає інша держава, і вона має злочинний характер», — сказала Рантанен.

Міністр додала, що ситуація нормалізується лише тоді, коли припиниться потік людей, які намагаються незаконно потрапити в країну.

Сьогодні на тільки-но відкриті пункти пропуску прибув щонайменше 91 прохач притулку, 70 з них — на прикордонний пункт «Нійрала». Роботу пункту довелося призупинити на годину о 18:00 через велику кількість мігрантів — прикордонники не справлялися з потоком.

На пункт пропуску «Ваалімаа» протягом дня прибув 21 мігрант — серед них є громадяни Сомалі та Сирії.