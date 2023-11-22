Фіни закрили ще три пункти пропуску на кордоні з росією. Залишився єдиний — найбільш важкодоступний

Уряд Фінляндії закрив сім із восьми пунктів пропуску на кордоні з росією у відповідь на зростання міграційного тиску та причетності до цього російських прикордонників.

Про це голосив фінський прем’єр-міністр Петтері Орпо, передає Yle.

У ніч проти 25 листопада прикордонники закриють ще три пункти перетину кордону в Куусамо, Салла і Вартіус на сухопутному кордоні між Фінляндією і росією.

Відтак працюватиме лише один пункт перетину фінсько-російського кордону «Райя-Йоосепі», де шукачі притулку зможуть подати заяву про надання міжнародного захисту.

Цей пункт перетину кордону є найбільш важкодоступним для росіян і працює лише чотири години на добу.

Нещодавно, 16 листопада, Фінляндія вирішила закрити прикордонні пункти пропуску «Ваалімаа», «Нуйямаа», «Іматра» та «Нійрала» через сплеск нелегальної міграції. Рішення про закриття семи пунктів пропуску на фінсько-російському кордоні діятиме до 23 грудня.