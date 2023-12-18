Майно обласного військкома Рівненщини вартістю майже 52 мільйони гривень передали державі

Суд передав до Національного агентства з питань виявлення активів (АРМА) майно керівника Рівненського військкомату, якого підозрюють у незаконному збагаченні та побитті солдата. Загальна вартість конфіскованого майна становить 51 мільйон 700 тисяч гривень.

Зокрема, державі передали:

земельну ділянку в селі Поляниця Івано-Франківської області з житловим будинком площею 280 кв. м;

сім будинків загальною площею майже 500 кв. м на цьому ж гірськолижному курорті;

земельну ділянку в селищі Ланчин Івано-Франківської області площею близько пів гектара з будинком на 316 кв. м.

два вантажних автомобілі.