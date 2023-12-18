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Майно обласного військкома Рівненщини вартістю майже 52 мільйони гривень передали державі

Автор:
Олександра Опанасенко
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Суд передав до Національного агентства з питань виявлення активів (АРМА) майно керівника Рівненського військкомату, якого підозрюють у незаконному збагаченні та побитті солдата. Загальна вартість конфіскованого майна становить 51 мільйон 700 тисяч гривень.

Зокрема, державі передали:

  • земельну ділянку в селі Поляниця Івано-Франківської області з житловим будинком площею 280 кв. м;
  • сім будинків загальною площею майже 500 кв. м на цьому ж гірськолижному курорті;
  • земельну ділянку в селищі Ланчин Івано-Франківської області площею близько пів гектара з будинком на 316 кв. м.
  • два вантажних автомобілі.
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ДБР